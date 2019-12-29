Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay İl Müdürü’ne talimat verdiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pakdemirli, şunları belirtti:

* Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim.

* Hatay'ın Hassa ilçesinde gerçekleştiği anlaşılan olayın araştırılmasına ilişkin İl Müdürümüze talimat verdim.

* Konuyla ilgili olarak köpeğin gömüldüğü yer Jandarma ekiplerince tespit edilmiş, İl ve İlçe Müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimiz toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune almıştır.

* Veriler Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitümüze gönderilmiştir.

* Laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmaları en kısa sürede olayı açıklığa kavuşturacaktır.

* Konunun yakın takipçisiyim.

* Vatandaşlarımızın hassasiyetine özellikle teşekkür ediyorum.