Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay İl Müdürü’ne talimat verdiğini açıkladı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pakdemirli, şunları belirtti:
* Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim.
* Hatay'ın Hassa ilçesinde gerçekleştiği anlaşılan olayın araştırılmasına ilişkin İl Müdürümüze talimat verdim.
* Konuyla ilgili olarak köpeğin gömüldüğü yer Jandarma ekiplerince tespit edilmiş, İl ve İlçe Müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimiz toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune almıştır.
* Veriler Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitümüze gönderilmiştir.
* Laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmaları en kısa sürede olayı açıklığa kavuşturacaktır.
* Konunun yakın takipçisiyim.
* Vatandaşlarımızın hassasiyetine özellikle teşekkür ediyorum.