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‘Köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim. Hatay’ın Hassa ilçesinde gerçekleştiği anlaşılan olayın araştırılmasına ilişkin İl Müdürümüze talimat verdim" dedi.

19:02 -
Haberler Gündem
‘Köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay İl Müdürü’ne talimat verdiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pakdemirli, şunları belirtti:

* Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim.

* Hatay'ın Hassa ilçesinde gerçekleştiği anlaşılan olayın araştırılmasına ilişkin İl Müdürümüze talimat verdim.

* Konuyla ilgili olarak köpeğin gömüldüğü yer Jandarma ekiplerince tespit edilmiş, İl ve İlçe Müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimiz toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune almıştır.

* Veriler Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitümüze gönderilmiştir.

* Laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmaları en kısa sürede olayı açıklığa kavuşturacaktır.

* Konunun yakın takipçisiyim.

* Vatandaşlarımızın hassasiyetine özellikle teşekkür ediyorum.

Adana Hatay Twitter Veteriner
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