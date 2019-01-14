Köpek barınağı millet bahçesi oluyor: Hayvanseverler tepkili

Mogan ve Eymir göllerinin yer aldığı Gölbaşı ilçesinde Millet Bahçesi projesinin yapılacağı alan belli oldu. Ankara’nın Atatürk Kültür Merkezi arazisinden sonraki 2. millet bahçesi, Eymir Gölü'nün hemen yanında, yaklaşık 800 bin metrekarelik alanda olacak. Millet bahçesinin kurulacağı bölgede sokak köpeklerinin bakıldığı köpek barınağı da bulunuyor.

Bölgedeki hayvanların yeni bir alana taşınacağı açıklandı ancak yeni barınak kurulana kadar köpekler inşaat alanı içerisinde yer alan çamur içindeki bir bölgeye ve tellerin arasına konuldu. Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Karmış, “Hayvan sevmeyen insan da sevmez dedik. Bütün hayvanlar çamur denizi içinde” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise köpek barınağının Gölbaşı’ndan başka bir yere taşınacağını söyledi ve “Büyükşehir Belediyesi köpek barınağı ile ilgili 3 yerin tahsisini aldı, buradan taşınacak. Barınağın olduğu yer Millet Bahçesi’nin yapılacağı alan içerisinde ve buradan kalkacak inşallah” dedi.

DERNEKLER TEPKİLİ

Millet bahçesinin kurulacağı bölgede ağırlıklı olarak sokak köpeklerinin bakıldığı Hayvan Barınağı da bulunuyor ve bu barınakta 4 bin civarında köpek nüfusu var. Barınaktaki hayvanların 5 bin kapasiteli yeni barınağa taşınacağı açıklandı ancak yeni barınak kurulana kadar hayvanlar, çamur içindeki bir bölgeye konuldu. Bölgede incelemelerde bulunan gönüllüler, federasyon ve dernekler duruma tepki gösterdi.

HAYVANLAR DA UNUTULMASIN

PADER Yönetim Kurulu Başkanı Alper Karmış, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Biz millet bahçesi yapılmasına karşı değiliz. Ama bunu yaparken hem insanların hem de hayvanların sağlığının gözetilmesi, mevsim kaynaklı olumsuzluklara dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Şimdilik iki bin köpek transfer edildi. Kulübe sayısı arttırılmış olsa da, köpeklerin bulunduğu telle çevrili alanın üstü açık ve çamur nedeniyle yemek ve su kapları çamura bulanmış. Yaralı, uyuz, yaşlı ve bir bacağı olmayan köpekler sağlıklı köpeklerle bir arada. Soğuk, rüzgar var ve yoğun çamur nedeniyle yürümek dahi zor'' dedi.