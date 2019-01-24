Köpekleri için bahçeli dubleks ev kiraladı

Trakya Üniversitesi'nde memur olarak çalışan hayvansever Mehmet Esvet Kütük, imkanı olsa 500 hayvanla aynı evde yaşamak istediğini söyleyerek, köpeklerin beslenme, barınma ve sağlık giderlerini maaşından karşıladığını belirtti.

HER KÖPEĞİN AYRI ODASI VAR

Köpeklerinin her biri için ayrı bir oda düzenleyen Kütük, en büyük hayalinin ise çok sayıda hayvanla aynı evde yaşamak olduğunu söyledi. Köpeklerinin çok rahat ve huzurlu olduğunu belirten Mehmet Esvet Kütük duygularını şöyle ifade etti; “Sahiplendiğim 5 köpeğim var. Bu evin bahçesi var. köpeklerimin ayrı ayrı odaları var. Köpeklerim rahat yaşasın diye 5 artı 2 ev tuttum. Bir oda ve salonunu kullanıyorum evimin. Diğer odalar köpeklerime ait. Onlarla burada yaşamak bana mutluluk veriyor. Bu evi kiralarken parasını hiç düşünmedim. Benim derdim köpeklerimdi. Kışın üşümesinler, yazın da bahçede oynasınlar diye bu evi tuttum. Köpeklerim olmasa benim 5 artı 2 koskocaman evde ne işim var? Köpeklerim burada çok rahat ve huzurlu yaşıyor”

“SOKAK HAYVANLARINI DA TEDAVİ ETTİRİYORUM”

Hayatında paranın sadece bir rakamdan ibaret olduğunu belirten hayvansever Kütük, “Maaşımın yarısını köpeklerim için harcıyorum. Ayrıca sokak hayvanlarını da tedavi ettiriyorum. İmkanım olsa evimde 500 hayvan bakardım. Kurtarabileceğim hayvanlara bakardım. Rakamlar beni mutlu etmiyor. Param çok olsa daha fazla hayvan ve insana dokunabilirim. Bir hayvan eğer saldırıyorsa nedenleri vardır. Hiçbir zaman hayvanın temel güdüsü saldırmak değildir. Temel güdüleri üreme,barınma ve doymadır” şeklinde konuştu.