Köprüde kaza yaptı ‘dünün nazarı’ dedi

Kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Avrupa Yakası İstikametinde ilerleyen 34 AEZ 083 plakalı otomobili kullanan Burcu A. henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Suna Zihni’nin kullandığı araca çarparak takla attı. Kazada Burcu A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı Burcu A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, takla atan araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

DÜNÜN NAZARI GÖZÜ OLSUN

Kazaya karışan sürücü Suna Zihni, ‘Ben en sol şeritten gidiyordum. Küt diye bir ses duydum. Baktığımda bana çarpan aracın takla attığını gördüm dedi. Belki birçok insana saçma gelecek ama bu dünün gözü nazarı olsun. Hiç önemli değil. Çok koştuk, çok yorulduk, çok coştuk. Varsın böyle çıksın hiç önemli değil’ dedi

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