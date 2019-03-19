Son dakika haberleri | Koray Aydın: Mansur Yavaş seçimi tarihi farkla kazanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ve Millet İttifakı adaylarına destek için Balıkesir'e gelen Koray Aydın, İYİ Parti il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının başında Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mansur Yavaş'a açılan soruşturmaya değinen Koray Aydın, Yavaş'a yapılanların bütün yurtta infiale sebep olduğunu söyledi.

Aydın “Dün gece Cumhurbaşkanımız televizyonda konuştu. Mansur Yavaş'a ‘sen niye bu hileli işi niye haber etmedin' diye dava açmışlar. Ben de diyorum ki Yüce Allah'ım verdikçe veriyorsun. Bu gerekçeyle açılan davanın nasıl Hakk'ın sillesi olarak geriye döneceğini Ankara'da göreceğiz. Tarihi bir farkla da Mansur Yavaş Ankara büyükşehir belediye başkanlığını alacaktır” dedi.

BU NASIL BİR ÜLKE ARKADAŞLAR?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon programlarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili sözlerini sert ifadelerle eleştiren Koray Aydın sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu nasıl bir ülke arkadaşlar? Ülkenin Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanını tehdit etti. Hapse atarım seni diyor. Dün gece Mansur beyi tehdit etti. O'na da seni içeri atarım dedi. Konuşmalarından o çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza hatırlatıyoruz. Çok ilave hapishanelere ihtiyaç var. Doluluk oranları yüzde 117, yer yok. Koridorlarda da herhalde insanları yatırmak istemezsin. Bunun dört-beş katı daha hapishaneye ihtiyaç var. Çünkü ülkenin tamamını içeri atman lazım yani, öyle anlaşılıyor” dedi.

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