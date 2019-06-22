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Korkunç cinayeti itiraf etti!

Aydın'ın Söke ilçesinde, 61 yaşındaki annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı.

22:48 -
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Korkunç cinayeti itiraf etti!

Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi’nde oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan’dan haber alamayan yakınları evine gitti. Özgözcan’ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen ekipler, başında darp izleri bulunan Gülümser Özgözcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özgözcan’ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının oğlu Mustafa Özgözcan’ı Argavlı mevkisinde gözaltına alındı.

Zanlının, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, tartıştığı annesinin kafasına taşla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.   AA

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Son güncelleme: android-time 22:52 22.06.2019
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