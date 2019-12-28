Korkunç gerçek DNA testiyle ortaya çıktı! Tutuklandı

Ailesiyle birlikte Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli L.M., 17 Eylül günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çevreye karşı doğumu gizleyip, bebeğe evde bakan aile, bir süre sonra durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, istismar şüphelisi olarak Süleyman G.’yi gözaltına aldı. Suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, DNA testi yapılmak üzere şu an 3 aylık olan bebek ile şüpheliden kan örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA incelemesinde, şüpheli Süleyman G., bebeğin biyolojik babası çıktı.

BABA ÇIKTI, TUTUKLANDI

Yaşanan gelişme üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Süleyman G., jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hâkimlikçe ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

ANNE REHABİLİTASYONA, BEBEK KORUMAYA ALINDI

Olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası’nda koruma altına alındı. DHA