Korkunç iddia: Çocuğu da vurun delil kalmasın

Pınarbaşı ilçesi Tahtalı Mahallesi’nde 19 Nisan 2017 tarihinde, aralarında daha önce husumet bulunan amca çocukları Mustafa Ç. (25) ile Murat Ç. (26) tarlada karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf da yanlarında bulundurdukları tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada Mustafa Ç.’ın yanında bulunan kardeşi Mertcan Ç. da kavganın arasında kaldı. Vücuduna kurşun isabet eden Mustafa Ç. olay yerinde öldü. Murat ve Mertcan Ç. ise yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Murat Ç.’ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi, Mertcan Ç.’ı ise Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Murat Ç. da, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mertcan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaya karıştıkları belirlenen Yeter (61), Mahmut (30) ve Sinan Ç. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Adliyede hakim karşısına çıkan anne ve 2 oğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Yeter, Sinan ve Mahmut Ç., olayda ağabeyi ölen ve kendisi de yaralanan Mertcan, babası Tahtalı Mahallesi Muhtarı Recep Ç. ile avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını veren Yeter Ç., oğulları Ahmet ve Sinan Ç.’la birlikte tarlalarında çalıştıklarını, bu sırada husumetli oldukları Mustafa ile kardeşi Mertcan Ç.’ın üzerlerine küfürler ederek geldiklerini, kendisinin de çok korktuğunu ve gübre torbalarının arkasına saklandığını söyledi. Yeter Ç., suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Sanık Sinan ve Mahmut Ç. kardeşler de, olaya karışmadıklarını belirterek, yaralanan kardeşleri Murat’ı hastaneye kaldırdıklarını ifade etti. Ç. kardeşler, mahkemeden beraatlerini istedi.

TÜYLER ÜRPERTEN İDDİA

Olayda yaralanan mağdur Mertcan Ç. ise psikolog nezaretinde verdiği ifadesinde, tüyler ürperten iddiada bulundu. Mertcan Ç., ”Ben ağabeyimle beraber tarlamıza ilaç atmaya gittik. İşimizi bitirip malzemeleri toplarken Murat Ç., küfür ederek ağabeyim Mustafa’nın üzerine yürüdü. Bu sırada tabancayla havaya ateş ediyordu. Ağabeyim de onun üzerine yürüyünce kendi tarlalarına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada ağabeyimin elinde de tabanca vardı ve ateş ederek Murat’ı vurdu. Daha sonra Murat’ın ağabeyi Sinan geldi ve yere çömelerek av tüfeğiyle ateş edip ağabeyim Mustafa’yı vurdu. Ağabeyim yaralanıp yere düşünce Yeter ve oğlu Mahmut Ç. ile 2 kişi daha olay yerine geldi. Yeter Ç.’la birlikte bir kişi daha ‘Çocuğu da vurun delil kalmasın, hepsini toplayın’ dediğini duydum. Bunun üzerine Mahmut Ç. da bana ateş etti ve ben de vurulup yaralandım. Yaralı olan oğulları Murat Ç.’ı traktöre koyup götürdüler, ağabeyim Mustafa’yı ve beni orada bıraktılar. Daha sonra da olay yerinden silahları topladılar” dedi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, sanık avukatlarının savunma yapmaları için 1 Mayıs’a ertelendi.

DHA