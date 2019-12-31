Korkunç olay! Cesedi sahili vurdu

Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü.

CESET OTOPSİ İÇİN İNCELEMEYE ALINDI

Yetkililere haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA