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Korkunç olay! Cesedi sahili vurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.

18:21 -
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Korkunç olay! Cesedi sahili vurdu

Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü.

Sahile vuran cesetle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

CESET OTOPSİ İÇİN İNCELEMEYE ALINDI

Yetkililere haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA

Haber Polis Sakarya Sakarya üniversitesi
Son güncelleme: 18:47 31.12.2019
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