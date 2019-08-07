Korkunç olay! Evden çığlık atarak kaçtı

Olay, kent merkezi Sanayi mahallesindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2’nci katında oturan 4 çocuğu bulunan Hacı Ceylan ile eşi Nesibe Ceylan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Ceylan, evdeki ruhsatlı pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak öldüren Hacı Ceylan, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

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TORUNLARI ÇIĞLIK ATARAK KAÇTI

Olay sırasında evde bulunan çiftin torunları A.C. evden çığlık atarak dışarı kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazeleri daha sonra otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bu sırada olayı duyarak eve gelen çiftin yakınları gözyaşına boğuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA