Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Korkunç olay! Kamyon şoförleri buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hafriyat dökmeye gelen kamyon şoförleri çöplükte battaniyeye sarılı halde bırakılmış erkek cesedi bulundu.

21:22 -
Haberler Gündem

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’nde hafriyat ve çöp dökülen boş bir alanda meydana geldi. Hafriyat dökmeye gelen kamyon şoförlerinden biri battaniyeye sarılı bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın öldüğü belirlenirken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

İLGİLİ HABERKadıköy'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıktıKadıköy'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıktı

Yapılan çalışmalar sonucu, cesedin Ahmet Yoran’a (61) ait olduğu tespit edildi. Yoran'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yorgan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:31 10.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more