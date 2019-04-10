Korkunç olay! Kamyon şoförleri buldu

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’nde hafriyat ve çöp dökülen boş bir alanda meydana geldi. Hafriyat dökmeye gelen kamyon şoförlerinden biri battaniyeye sarılı bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın öldüğü belirlenirken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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Yapılan çalışmalar sonucu, cesedin Ahmet Yoran’a (61) ait olduğu tespit edildi. Yoran'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yorgan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. DHA