Korkunç ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Karayolunda telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya gelen otomobili fark edemedi. Genç kadın otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Olay, Hassa-Kırıkhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardıçlı mevkiinde telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Eda Çolak (22), Hassa yönünden gelen otomobili fark edemedi. İddiaya göre, yayanın bir anda yola atlamasıyla fren tutamayan otomobil sürücüsü Muhammed Demirci, Eda Çolak'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tüm müdahalelere rağmen Çolak'ı kurtaramadı.

Çolak'ın cansız beden Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA