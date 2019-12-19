Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheli yakalandı

İstanbul’da Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, öndeki aracın ani fren yapması üzerine korna çalan kadın sürücü Ş.A’yı darp eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, 34 CLP 792 plakalı araç sürücüsü H.H.B’yi yakaladı.
108 LİRA PARA CEZASI
H.H.B.’ye “yerleşim yerleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama veya park etme, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklama veya park etme” kuralını ihlalden 108 lira para cezası kesildi.
Trafikte saldırıya uğrayan kadın sürücü Ş.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan H.H.B., Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi. (AA)