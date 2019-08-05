Korsan taksiciyi ”Hızlı gitmedi” diye öldürmüşler

Korsan taksicilik yapan 33 yaşındaki Volkan Karakaya, 3 Ağustos günü akşam saatlerinde Adem A. (18) ile Y.A. (15) isimli iki kuzeni Sarıyer'e götürmek için aracına aldı. İddiaya göre; araç seyir halindeyken iki kuzen Volkan Karakaya'dan hızlı gitmesini isteyince tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine aracını kenara çeken Volkan Karakaya iki kuzene inmesini söyledi.

ARACI GASP ETMİŞLER

Araç içinde başlayan arbede yol kenarında kavgaya dönüştü. İki kuzen Karakaya'yı bıçaklayarak öldürdükten cebindeki paralarla birlikte aracı gasp ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

KANLI KIYAFETLERİ ELE VERDİ

Olaydan bir süre sonra Eyüpsultan'a gelen iki kuzen, kan lekeleri bulunan kıyafetleriyle dolaşınca durumdan şüphelenen vatandaşlar polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Gasp ettikleri araçla kaçmaya çalışan şüpheliler durduruldu.

KAN LEKELERİ SORULDU

Polisler, Adem A. (18) ile Y.A.'ya (15) kıyafetlerindeki kan lekelerini sorulunca cinayet işlediklerini itiraf etmek zorunda kaldılar. İtiraf üzerine harekete geçen polis şüphelileri gözaltına alırken, öldürülen Volkan Karakaya’nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAN DONDURAN İTİRAF

Gözaltına alınan 15 yaşındaki Y.A. Çocuk Büro Amirliğine gönderilirken, Adem A. ise sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda, Adem A., “Kuzenin Y.A. ile korsan taksi çağırdık. Seyir halindeyken biraz daha hızlı gitmesini söyledik. Bunun üzerine çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdik” dedi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki kuzen tutuklandı.