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Korucubaşı 3 erkek çocuğa istismardan tutuklandı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı bir köyde korucubaşı olarak görev yapan bir kişi 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
10:31 -
Haberler Gündem
Korucubaşı 3 erkek çocuğa istismardan tutuklandı

Elazığ'ın Palu ilçesi Erdürek köyünde 14 yaşındaki bir erkek çocuğun ailesi çocuklarının korucubaşı tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla Palu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Ailenin yapmış olduğu şikayeti araştıran savcılık, ailesinin şikayette bulunduğu çocuk dışında 14 ve 17 yaşlarında iki çocuğun da istismara uğradığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla korucubaşı olan R.D Gökdere Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen R.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlı R.D'nin Koruculuk görevinden de ihraç edildiği öğrenildi.

Çocuk Elazığ
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