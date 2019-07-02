Koruma altındaki 300 yıllık köprü kaderine terk edildi

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yapılan Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin illerindeki turizm merkezlerinin birbirine bağlanması amacıyla Yeşil Yol Projesi'nde yaylalar arasındaki yol çalışmaları devam ediyor. Çevrecilerin tepkilerine rağmen devam eden projede, Çayeli- Kaptanpaşa Köyü arasında yapılan yol genişletmesi çalışmalarında yaklaşık 7 ay önce 300 yıllık tarihi Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü'nün bir ayağı zarar gördü. Şirketin, Kültür Müdürlüğünden izinsiz olarak köprünün bir ayağını yıktığı ileri sürüldü.

YOL BİTTİ, KÖPRÜ KADERİNE TERK EDİLDİ

Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınan 3 asırdır onlarca sele rağmen ayakta kalan köprünün yıkılma tehlikesi olduğunu dile getiren yöre halkı şirkete tepki gösterdi.

Bölgedeki yol çalışmasının bittiğini belirten köylüler, köprünün kaderine terk edildiğini söyledi. Köy muhtarı Turgut Karaloğlu, yapılan yolun seviyesi 3 metre düşürülünce köprünün ayağındaki taşların yerinden söküldüğünü dile getirerek, “Bu köprü yaklaşık 300 yıllık tarihi bir köprü. Yol yapım sırasında Karayollarının işi verdiği taşeron şirket köprünün ayağını yıkıyor. Bu olaydan Kültür Müdürlüğünün haberi yok. Biz yolun yapılmasına karşı değiliz ancak zarar gören köprünün ayağının aslına uygun bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Şirket projenin yapıldığını ve bakanlık onayını beklediklerini söylüyor. Ancak yol bitti ama köprü öylece bırakıldı. Şirket bizi oyalıyor” diye konuştu.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA AÇTIRDI

Muhtar Karaloğlu, 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahip olan 300 yıllık Kemer Taş Köprü’ye zarar veren taşeron şirket hakkında ilçe Kaymakamı Mehmet Öztürk’ün adli ve idari soruşturma açtırdığını ve takipçisi olduğunu söyledi.