Koruma altındaki laleleri koparan 3 kişiye 180 bin TL ceza!

Tuncelili doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, beraberindeki arkadaşlarıyla Ovacık’ın Ağaçpınar köyünde gezerken, 3 kişinin ters laleleri kopardığını fark etti. Türkiye’de koruma altında bulunan ters laleleri sökerek, götürmek isteyen 3 kişi, doğaseverler tarafından görüntülendi.

YASAK OLDUĞUNU SÖYLEMESİNE RAĞMEN…

Ters laleleri koparanlara, ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan 60 bin lira para cezası olduğunu anlatan Malik Kaya, uyarılara rağmen 3 kişinin laleleri alıp, götürdüğünü söyledi. Kaya, “Tunceli’nin belli noktalarında bu ters laleler yetişiyor. Bu özel çiçek halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak biliniyor. Türkiye’ye özgü endemik bir bitki türü ve koruma altında olduğu için kesinlikle doğal ortamında bir tanesini sökmek bile yasak. Sadece mayıs ayı ortalarında çiçek açan ve 15 günlük ömrü olan bu çiçekleri görmek için her yıl Ovacık ilçesi Ağaçpınar köyüne binlerce yerli- yabancı turist geliyor. Biz bir grup doğa fotoğrafçısı bu özel çiçekleri görüntülemek için bölgeye gittiğimiz sırada, 3 kişi tarafından ters laleleri kökünden soğanı ile birlikte söküp, götürdüklerin görüntüledik. Kim oldukların bilmiyoruz. Çektiğimiz bu görüntüleri yetkililerle paylaşacağız” dedi.

3 KİŞİYE TOPLAM 180 BİN 489 TL CEZA

Koruma altında bulunan ters laleleri koparırken görüntülenen 3 kişinin kimliği Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla yapılan çalışma sonucu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 3 kişiye, Çevre Kanunu’nu ihlalden 60 bin 163’er liradan toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ovacık ilçemizde koruma altında ve endemik olan, halk tarafından ağlayan gelin olarak bilinen ters laleleri koparan 3 şahıs; Tunceli Valimiz Tuncay Sonel´in aynı gün verdiği talimat üzerine ters laleyi toplayanlar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin ortak çalışması ile tespit edilmiştir. 2872 Sayılı Çevre Kanununun 9’uncu maddesini ihlal eden kabahatlilere biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri için aynı kanunun 20/k maddesine göre her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmıştır.” DHA