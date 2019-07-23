Koruyucu ailesi oldukları zihinsel engelli Rüzgar için sünnet düğünü yaptılar

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de yaşayan ev kadını Gülşen Çaktuğ ve özel güvenlik görevlisi Ahmet Çaktuğ, kardeş isteyen kızları Sudenaz’ın (12) ısrarına dayanamayıp, ortak bir kararla 6 yıl önce, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne giderek ‘Koruyucu Aile’ projesinden yararlanmak istediklerini bildirdi. Tüm şartları yerine getiren aile, kurum yetkililerinin ‘Koşullarınıza uygun çocuğumuzun, engel durumu var’ önerisini tereddüt etmeden kabul etti. Çift, müdürlük binasında koruyucu ailesi olacakları o dönemde 2 yaşında olan zihinsel engelli Rüzgar U.’yu gördüklerinde büyük heyecan yaşadı.

Çaktuğ çifti, 6 yıldır koruyucu ailesi oldukları engelli Rüzgar U., için sünnet düğünü düzenlemeye karar verdi. Muslihittin Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde verilen yemeğin ardından aynı yerde akşam da sünnet düğünü yapıldı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği eğlencede çocuğa kına yakılmasının ardından, takı merasimi düzenlendi. Duygu dolu anlar yaşayan Gülşen-Ahmet Çaktuğ ile sünnet koltuğunda oturan oğullarının zeybek oynaması ilgiyle izlendi.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, “Çaktuğ Ailesi, çocuğumuz ile birlikte güzel iletişim kurdu. Evladımız da onlarla beraber çok mutlu. Muğla’da ilk kez bir koruyucu aile tarafından sünnet töreni gerçekleştirildi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu bugünlere getirdiler. Koşulları yerine getirecek olan aileleri, müdürlüğümüze davet ediyorum. Bakanlığımız tarafından evlatlarımız maddi olarak destekleniyor. Kendilerinden isteğimiz, çocuklarımıza koşulsuz sevgi ve ilgi vermeleri” dedi.

‘HERKES BU DUYGUYU TATSIN’

Çocukları arasında ayrım yapmadığını belirten Ahmet Çaktuğ ise, “En mutlu günümüz, bunu kelimelerle anlatamıyorum. Et tırnaktan ayrılmaz. Oğlumuzu evlat edindikten sonra bütün işlerim yoluna girdi. Kızımla ikisini birbirinden ayırmıyorum. İmkanı olan herkes bu duyguyu tatsın” diye konuştu.

MUĞLA, (DHA)