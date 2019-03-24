Köylüye kötü haber: Bu belge olmadan mantar bile toplayamayacaklar

Bu düzenlemeye sert tepki gösteren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bu düzenleme, aylık geliri 1000 lirayı bile bulmayan orman köylüsünün geçim-yaşama kaynaklarını elinde almaktır. Bu nasıl vicdansızlıktır! 60-70 yaşındaki insanlar nasıl belge alsınlar! Bu düzenleme iptal edilsin” dedi. Aygun, konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi verdi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun, 20 bini aşkın orman köyünü ilgilendiren genelgeyle ilgili şunları söyledi:

“Eski köye yeni adet getiriliyor. Türkiye'de sayısı 20 bin 721'e oluşan orman köylerinde yaşayan ve ormandan geçinen vatandaşlarımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi alma koşulu getiriliyor. Çoğu okuma yazma bile bilmeyen, Türkiye'nin en eğitimsiz ve en fakir kesimleri arasında yer alan 60-70 yaşındaki insanlar nasıl belge alsın! Bu insanların belge almak için sınava sokulması nasıl bir mantıktır? Adeta bu insanların yaşam-geçim kaynakları elinden alınmak isteniyor! Üstelik mantar, ada çayı toplarlarsa 500 TL idari para cezası alacaklar! Bu nasıl vicdansızlıktır!”

BELGESİZ KEKİK TOPLAYANA 500 LİRA CEZA

Türkiye'nin en yoksul ve eğitimsiz kesimleri arasında yer alan orman köyü nüfusuna kayıtlı olan köylülerin, 10 Kasım 2019'a kadar belge alamazsa ormanlardan geçinemeyeceklerini aktaran Aygun, “Köylülerimiz artık belge olmadan adaçayı, defne, çam fıstığı, kekik, mantar, reçine toplayamayacaklar. Bu düzenleme, aylık geliri 1000 lirayı bile bulmayan orman köylüsünün geçim-yaşama kaynaklarını elinde almaktır. Bu nasıl vicdansızlıktır! 60-70 yaşındaki insanlar nasıl belge alsınlar! Bu düzenleme iptal edilsin” diye konuştu.

SINAV ÜCRETİ BİN 120 LİRA

Belge almak için yapılacak sınavda orman üretim işçisi için bin 120 TL, otsu ve diğer bitkiler ile mantar gibi odun dışı ürünleri yerden toplayanlar için 670 TL, odun dışı ürünleri yüksekten toplayanlar için ise 885 TL sınav ücreti istenecek. Sınavda başarı için yüzde 60-70 başarı şartı aranacak. Sınavda başarılı olamayanların sınav ücreti de iade edilmeyecek. CHP'li Aygun bu konuda da, “Aylık geçim parası kadar sınav ücreti istemek insafsızlıktır” dedi.

BAKAN'A SORDU

Aygun, konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi verdi. Önergede, “Yüzyıllardır ormandan topladıkları ürünlerle geçinen köylülere Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmesi, hayatın doğal akışına aykırıdır. Çoğu ilkokul mezunu bile olmayan, okuma yazma bilmeyen bu kişilerin geçim kaynağı ormanlardır, ada çayı, defne, çam fıstığı, kekik, mantar, reçine gibi orman ürünleridir. Bu insanlara sınavda başarılı olma koşulu ile 10 Kasım 2019 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmesini vicdani ve gerçekçi buluyor musunuz?” sorusu yöneltildi.