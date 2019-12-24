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KPSS tercih sonuçları: Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı için başvurular tamamlandı. KPSS puanlarına göre tercih yapan adaylar gözü sonuçlara çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme sonuçları için tarih beli mi?

08:56 -
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KPSS tercih sonuçları: Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli başvuruları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nda görev almak isteyen adaylar yerleştirmeleri bekliyor. KPSS ile tercih yapan adaylara sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık personeli alımı başvuru sonuçlarına yönelik henüz Sağlık Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığı anda haberimizde olacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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