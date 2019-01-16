Kredi kartı borç yapılandırması şartları neler? Ziraat Bankası kredi kampanyası detayları…

Ziraat Bankası borç yapılandırma kredisi Türkiye’de gündem oldu. "Ziraat Bankası kredi kampanyasında aranan şartlar neler?" sorusu birçok kişi tarafından merakla soruluyor ancak belirsizlikler devam ediyor. Ziraat Bankası kredi kampanyası şartları neler? Ziraat Bankası’nda kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? İşte detaylar...

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamayla kredi kartı borçluları heyecanlandı. “Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır.” açıklamasının ardından birçok kişi şubelerin yolunun tuttu ver kredi kartı borçlarını yapılandırmak için talepte bulundu. Peki bu fırsatın şartları ve avantajları neler? . Birleştiren İhtiyaç Kredisi kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.

FARKLI BANKALARIN BORÇLARI DA ÖDENEBİLECEK

Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır.

HANGİ TARİHE KADAR OLAN BORÇLARI KAPSIYOR?

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir.”