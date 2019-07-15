Küçük Eylül ameliyat olacağı günü iple çekiyor

Sancaktepe İlkokulu 3. sınıf öğrenci olan 9 yaşındaki Küçük Eylül, Cam kemik hastalığından dolayı evde eğitim almak zorunda. Kemik kırılmaları nedeniyle vücudunda deformasyon oluşan küçük Eylül'ün bu nedenle acilen ameliyat olması gerekiyor ancak ailesi tedavi masraflarını karşılamakta zorlanıyor.

KİTABIN GELİRİ İLE AMELİYAT OLACAK

Tedavi masraflarını karşılamak için küçük tatlı kız anlamına gelen ‘KTK' isimli bir kitap çıkartan Eylül, tüm yardımseverlerden destek bekliyor. Bir an önce ameliyat olup, yaşıtları gibi koşmak isteyen Eylül için sosyal medya kullanıcıları, eylüleumutol hastagı ile Change.org üzerinden yardım kampanyası başlattı.

“EN UFAK BAŞARISIZLIKTA ÜMİTLERİMİZ BOŞA GİDER”

Konu ile ilgili konuşan küçük Eylül'ün annesi Hatice Erol, 9 yıllık süreçte yaşadıklarını şöyle konuştu. ile ilgili cam kemik ameliyatının Türkiye'de yapılabildiğini hatırlatarak, “İyi bir doktora ve hastaneye ihtiyacımız var. Bir bacağından 2 kez ameliyat olma ihtimali bile bulunuyor. En ufak bir başarısızlık bütün ümitlerimizin boşa gitmesi demek, onun için çok dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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“BİR ANNE OLARAK MİNNETTARIM”

Erol, 9 yıllık süreçte Eylül’de devam eden kırıklar sonrasında 40 gün süren alçı ve bunlara bağlı deformasyonlar oluştuğunu belirterek, Eylül'ün yazdığı kitabın onun için çok önemli olduğunu belirtti. Öykü'nün tedavi masrafları için yardımcı olan herkese minnettar olduğunu belirten Erol, “Bir anne olarak minnettarım, Allah herkesten razı olsun” dedi.

CAM KEMİK HASTALIĞI NEDİR?

Tip 1 kollajen yapısında meydana gelen bozukluklara bağlı ortaya çıkan bir hastalık olan cam kemik hastalığında bu kollajen türünün anormallikleri hastanın postürünü, hareket kabiliyetlerini ve iskelet dengesini büyük ölçüde etkiler. Kemik yapısı ciddi bir hassasiyet kazanarak kırılgan bir hal alır. Bu hastalığın kalıtsal olduğu ve genlerle taşındığı düşünülmekle birlikte anne karnında yaşanan mutasyonların da etkili olduğu bilinmektedir.