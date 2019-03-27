Küçük Hediye’nin düştüğü derede hâlâ tedbir alınmadı

Olay, 16 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi'nin ortasından geçen üzeri açık derede meydana geldi. 8 yaşındaki Hediye Orman, 12 yaşındaki ablası Bahar Orman ile gittiği bakkaldan döndüğü sırada dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören abla Bahar Orman, onu kurtarmak için suya atladı. Akıntıya kapılan iki çocuğun feryatlarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan çocuklardan Bahar, vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, küçük kız su akıntısına kapılarak gözden kayboldu.

OKULUN ÖNÜNDEN GEÇİYOR

Yalınayak Mahallesi'nden çıkan suyun oluşturduğu dere, Şevket Sümer ve Güneş Mahallesi'nin ortasından geçerek denize ulaşıyor. Olayın yaşandığı ve 3 yıldır üzerini açılan kanalın hemen yanı başında yer alan ve bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü İlköğretim Okulu yönetimi, kanalın geçtiği her iki mahalle muhtarlıkları, ilgili Akdeniz Belediyesi başta olmak üzere birçok kuruma dilekçe vererek kanalın çocukların can güvenliğini tehdit ettiğini dile getirip, üzerinin kapatılmasını istedi. Ancak, aradan geçen 3 yıla rağmen üzerine kapatılmadı.

ÜST GEÇİTTE OYUN OYNAMIŞ

Olayın yaşandığı Şevket Sümer ve Güneş Mahalleleri, yıllar önce kentte doğu ve güneydoğudan göç eden vatandaşların oturduğu son derece çarpık ve sağlıksız evlerin bulunduğu yerleşim birimleri olarak biliniyor. Söz konusu mahallelerde çocuk parkları az olduğu için çocuklar dere kenarını oyun alana çeviriyorlar. Kanala düşerek kayıplara karışan Hediye Orman'ın, olaydan kısa bir süre önce evlerinin yakınından geçen Okan Merzeci Bulvarı üzerinde yeni yapılan üst geçitte aynı olayda hayata tutunan ablası Bahar, kardeşleri Celal ve Bayram ile birlikte oynadığı belirlendi. Abla Bahar Orman'ın, tahlisiz Hediye ve iki kardeşini üst geçitte oynarken çektiği fotoğrafları son fotoğrafı olarak geride kaldı. Son anda hayata tutunan Bahar Orman, dereye düşen kardeşinin fotoğraflarına bakarken son derece duygulanıyor.

DAHA KAÇ CAN ALSIN?

Aslen Adıyamanlı olan ve yıllar önce göç ettikleri Mersin'de de, Hal Kompleksi'nde hamallık yaparak ailesinin geçimini sağlayama çalışan 9 çocuk babası Mehmet Orman, kızı Hediye'nin düştüğü kanalı göstererek, üzerinin hala kapatılmamasına isyan etti. Kanalın yanında yer alan okul idaresi, muhtarlar ve mahalle halkının kanal üzerinin kapatılması yönünde birçok kuruma başvurduğunu belirten acılı baba Mehmet Orman şunları söyledi:

“Küçük kızım o gün sabah erkenden uyanmıştı, boynuma sarılıp öperek beni işe uğurladı. Sanki o gün bana veda eder gibiydi. Aradan günler geçmesine rağmen çocuğum hala bulunamadı. Bu dere daha kaç can alsın? Benim yüreğim yandı, başkalarının ki yanmasın, ne olur derenin üzerini kapatsınlar. Başka canların oraya gömülmesi mi bekleniyor? Bu kadar mı aciziz. Kızım öldükten sonra Vali ve tüm siyasiler geldi, tümü de derenin üzerinin kısa sürede kapatılacağı sözü verdi. Ancak, hala olduğu gibi duruyor. Derenin dibinde okul var, çocuklar dışarıya çıkıp kenarında oynarken ayakları kayıp düşebilirler. Bırakın suda boğulmayı, dere betona dönüştürülmüş, kafasını çarpsa yine canından olur.”

DENİZDE DE ARANIYOR

Olayın olduğu günün akşam saatlerinden itibaren AFAD, UMKE, itfaiye ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının arama çalışmalarından ise bir sonuç çıkmadı. Çalışmalarına dönüşümlü olarak devam eden ekipler, arama çalışmasını denizde ve derenin denizle buluştuğu yerde sürdürüyor. Bir iş makinesi kepçe de sazlık alanda arama yapılırken, karadaki ekipler ise dere boyunca bazı kesimlerde yer alan kayalıkları arıyor.