Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı

Kaza, 3 gün önce akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Yolda annesinin elini tutup yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza üst yoldan gelen kadın sürücünün kullandığı araç çarptı. Küçük kız bir anda aracın altında kaldı. Yaşanan olay sonrası şoka giren yabancı uyruklu çocuğun annesi çığlıklarla yardım istedi. Kadının sesini duyan vatandaşlar 1 tonun üzerindeki aracı elleriyle kaldırarak çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen polis, sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. (İHA)