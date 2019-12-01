Küçük kızı taciz eden bakkaldan şoke eden ifade!

Merkez Nişancıpaşa Mahallesi’nde oturan S.Ç. isimli kız çocuğu, çay almak için A.Ç.’nin işlettiği, Kıyık semtindeki bakkala gitti. S.Ç., bir süre sonra eve ağlayarak, döndü. Annesinin “Neden ağlıyorsun?” sorusu üzerine S.Ç., bakkalda A.Ç.’nin cinsel tacizine uğradığını söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek, A.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, bakkala giderek, A.Ç.’yi gözaltına aldı.

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“TORUNUM GİBİ SEVDİM”

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 7 çocuk ve 9 torun sahibi A.Ç.’nin, buradaki ifadesinde, “Ben S.Ç.’yi taciz etmedim. Onu torunum gibi severim, torunum gibi sevdim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. DHA