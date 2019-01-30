Küçükçekmece’de gözler CHP adaylarında

Cumhuriyet Halk Partisi, son Parti Meclisi’nde İstanbul’un 39 ilçesinden 30’unda belediye başkan adaylarını açıkladı. Halen belirsizliğini koruyan 9 ilçe adayının ise kim olacağın merak konusu oldu. Bunlar; Arnavutköy, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Silivri ve Şişli… İlçelerdeki yarış ise kızışarak devam ediyor. Şu anda AKP yönetiminde bulunan ve kritik ilçelerin başında yer alan Küçükçekmece’de yapılan araştırma sonuçları da durumu özetliyor.

İşte araştırma sonuçları;

















