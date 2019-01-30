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Küçükçekmece’de gözler CHP adaylarında

CHP'de nefesler tutuldu, herkes adayı henüz açıklanmayan ilçelerden gelecek haberleri merak ediyor. İstanbul'daki en kritik ilçelerin başında ise Küçükçekmece geliyor. Yapılan araştırma sonuçlarında ise bu ilçedeki aday adaylarının kendi aralarındaki yarışın başa baş sürüdüğü gözleniyor. İşte CHP'nin Küçükçekmece tablosu...

11:46 -
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Küçükçekmece’de gözler CHP adaylarında

Cumhuriyet Halk Partisi, son Parti Meclisi’nde İstanbul’un 39 ilçesinden 30’unda belediye başkan adaylarını açıkladı. Halen belirsizliğini koruyan 9 ilçe adayının ise kim olacağın merak konusu oldu. Bunlar; Arnavutköy, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Silivri ve Şişli… İlçelerdeki yarış ise kızışarak devam ediyor. Şu anda AKP yönetiminde bulunan ve kritik ilçelerin başında yer alan Küçükçekmece’de yapılan araştırma sonuçları da durumu özetliyor.

İşte araştırma sonuçları;

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Son güncelleme: android-time 11:52 30.01.2019
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