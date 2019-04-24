Küçükçekmece’deki iğrenç istismarda soruşturma sürüyor

Annesi 20 gün önce doğum yapan 5 yaşındaki M. dün öğle saatlerinde evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi çocuklara doğru yaklaştı.

SAPIK PARA VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Para vereceğini söyleyen kişi, 5 yaşındaki M.'ye apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Olayı gören diğer küçük çocuklar durumu ailelerine iletmesi üzerine dışarı çıkan kadınlar, M.'yi kanlar içinde buldu.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Annesi ve yengesinin müdahalesiyle küçük kızın kanaması durdurulamayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından küçük çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler mahalle sakinlerinin bilgisine başvururken, bir yandan çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldılar.

TANIK ÇOCUKLARIN PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINIYOR

İncelemeler sürerken, olayı gören küçük çocukların ifadesi için pedagog çağrıldı. Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocukların, yaşadıkları olayın şokuyla çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Gözetim altında tutulan tanık çocukların ifade işleminin sürdüğü bildirildi.

Polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.