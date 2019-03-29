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Küçükçekmece’yi hak ettiği seviyeye getireceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi, taksi direksiyonuna geçti. Önceki gün taksi ile Küçükçekmece’de dolaşan ve yolcu olarak aldığı vatandaşlar ile sohbet eden Kemal Çebi, ilçenin sorunlarına farklı bir bakış açısı getirdi.

05:00 -
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Küçükçekmece’yi hak ettiği seviyeye getireceğiz

ADAYLAR ANLATIYOR

Gelen taleplerin ortak noktasının huzurlu ve yaşanabilir bir Küçükçekmece'de birleştiğini belirten Kemal Çebi, kadınların ve gençlerin isteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşlar takside Çebi'yi görünce şaşırdı.

HALK EVLERİ

Çebi, “Gençler, kültürel faaliyetlerin fazlalaşmasını, özellikle Küçükçekmece Gölü'nden daha fazla istifade etmeyi ve güvenli bir şekilde dolaşabilecekleri yeşil alanlar istiyor. Kadınlarımız, özellikle çalışan annelerimiz çocuklarını bırakabilecekleri kreşler, çok amaçlı halk evleri, yaşlılarının sağlık sorunlarına hızlıca destek alabilecekleri merkezler istiyorlar. Bunlar zaten Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlarımızın alamadığı, yıllarca ihmal edilmiş hizmetler. Tüm bunlar ve daha fazlasını Küçükçekmece'ye kazandırmak için göreve talibiz. 51 yıldır yaşadığım Küçükçekmece'nin tüm ihtiyaçlarının farkındayız ve Küçükçekmece'yi hak ettiği seviyeye getirmek için tüm ekibimle çalışacağız” dedi.

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Son güncelleme: android-time 05:07 29.03.2019
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