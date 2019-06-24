Son dakika.. Küçükkaya: Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın seçime bir hafta kala çıktıkları ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapan gazeteci İsmail Küçükkaya, yayından önce The Marmara otelinde Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme nedeniyle adeta linç edilmişti. Konuyla ilgili defalarca açıklama yapan ve görüşmelerden Binali Yıldırım ve ekibinin haberdar olduğunu dile getiren Küçükkaya, muhataplarından beklediği yanıtı alamamış, yandaş medyada ve sosyal medyada yürütülen lincin önüne geçememişti.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM ÇÜNKÜ…”

Konuyla ilgili bugün canlı yayında bir açıklama yapan İsmail Küçükkaya, “Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum. Onu Allah’a havale ediyorum.” dedi.

İşte Küçükkaya’nın o sözleri:

“Ben Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her şeyi biliyor. Danışmanları her şey biliyor. Türkiye’nin gözü önünde oldu her şey. Kendisine baskı yaptılar. Belki yanlış bilgiler verildi. Normalde kendi kendime kalsam hakkımı helal ederim. Kimlere ne haklar helal ettim ben. Ama bu kez Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Kendisini Allah’a havala ediyorum. Çünkü maalesef annem her şeye tanık oldu. Annem İstanbul’da kalmayı sevmemesine rağmen diş tedavisi için bendeydi. Yaşadığım bu süreci maalesef onun yanında konuşmak zorunda kaldım. O nedenle hakkımı Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum. Onu Allah’a havale ediyorum.”

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