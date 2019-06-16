Küçükkaya istedi, adaylar birbirine soru sordu! Son dakika haberleri

Türkiye’nin büyük bir merakla beklediği tarihi yayın başladı. Programın modaratörlüğü yapan İsmail Küçükkaya, programda bir değişikliğe giderek adayların birbirine soru sormasını istedi.

İmamoğlu, Yıldırım’a “AA’nın seçim akşamı yaptıkları sizin için neyi ifade ediyor? Gece yarası yapılanı normal mi karşılıyorsunuz? İstanbul’un bilboardların donatılması talimatını kim verdi? Ve oyları kim çaldı?” sorusunu yöneltti.

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“SORUMLUSU BEN DEĞİLİM”

Yıldırım bu soruya, “AA’nın yetkilileri bunu açıklamalı, sorumlusu ben değilim. İkincisi 25 tane belediye kazanmışız seçimde yani ne yapacaktık, seçimi kaybettik mi diyeceğiz” dedi. Yıldırım, oyları kimin çaldığı sorusunaysa süre kalmadığı için cevap veremedi.

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YILDIRIM’A KENDİ SÖZLERİYLE CEVAP VERDİ

Yıldırım da İamamoğlu’na İBB’nin veri tabanının neden kopyalandığını sordu. Yıldırım’ın daha önce yaptığı bir açıklamasını hatırlatarak bu soruya cevap veren İmamoğlu, “Yıldırım, daha önce ‘bir belediye başkanı belediyesinde her türlü incelemeyi yapabilir’ cevabını vermişti. Biz 31 Mart ve 18 Nisan’ı kabul ederek veri tabanının kopyalanması ve saklanması istedik. Çünkü bize bir sürü ihbar geldi. Bu kadar basit bir işlemi istediğimizde daire başkanı bize gelip bilgi verdi ancak sonrasında ne olduysa konuyu saptırdılar” dedi.