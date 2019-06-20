Son dakika.. Küçükkaya’dan çarpıcı sözler: Uğur Dündar niye kabul etmedi?

İstanbul’un geleceğini belirleyecek seçime 3 gün kala, seçim yerine geçtiğimiz pazar günü yapılan ortak yayın tartışılmaya devam ediliyor.

Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, ‘programdan önce her iki adayla da görüştüğünü’ söylese de hükümete yakın bazı medya gruplarının hedefi haline geldi. Hakkında yöneltilen, ‘İmamoğlu’na soruları verdi’ eleştirilerine kesinlikle böyle bir şey olmadı diyerek defalarca cevap veren Küçükkaya, sabah programında izleyicilerinden gelen bir mesajı okuyarak, Uğur Dündar’a hak verdiğini ifade etti.

‘Sizlerle biraz dertleşebilir miyim’ diyen Küçükkaya, izleyicisinden gelen şu mesajı okudu:

“İsmail Bey tecrübe budur işte. Şimdi anlamışsınızdır; Uğur Dündar niye vazgeçti, siz nasıl kumpasa geldiniz?”

Cevap olarak ise; “Böyle çok mesaj geliyor. Evet bir kumpas var mı? Bir kumpas var! Çünkü ben inandım. Tabi Uğur Dündar büyüğümle konuştum. Anladım onun kaygılarını, uyarılarını, nasihatlarını dinledim. Ama yayının kendisine dair güvenim sonsuzdu.

Ben Binali Yıldırım’a da sordum; ‘Yayında ne vardı?’ dedim. ‘Ona bi sözüm yok’ dedi. Ama biz yayını konuşuyoruz… E sizi de onları da bilgilendirdim.

Bana bu bir görev olarak tebliğ edildi. Ben yayın öncesindeki linç kampanyasını da gördüm. Onu üstlendim ama yayın sonrası böyle bir şey yapacakları nereden aklıma gelebilirdi ki. İnsan boşuna Uğur Dündar olmuyor, insan boşuna Hıncal Uluç olmuyor. Hepimiz yaşayıp göreceğiz. Kim bilir onlar da ne badireler atlattılar, ne kumpaslar gördüler… Seçim dönemlerinde siyasetçilerin acımasızlığını, 2-3 oy fazla almak için insanların hayatlarını per perişan eden vandallığı… Kim bilir neler yaşamıştır Hıncal Uluç abim, Uğur Dündar…

Uğur Dündar niye kabul etmedi? Dedi ki;

‘Bunların gözü kara İsmail, insanın canını yakarlar, gözyaşına aldırmazlar, insanları harcarlar’ dedi… Tabi tecrübe böyle bir şey” ifadelerini kullandı.

Küçükkaya daha sonra da Hıncal Uluç’un “Uğur kabul etmemekle haklıymış” başlıklı yazısını okudu.