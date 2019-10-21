Küfür ettiği ev sahibi tarafından bıçaklandı

Olay İzmir’in Konak ilçesinde meydana geldi. Ev arayan Yurdakul Ö., dairesini kiraya veren Gerçek B.’yi telefonla aradı. Yurdakul Ö., anlaşmazlık yaşadığı Gerçek B.’ye küfür etti. İkili arasındaki gerginlik üç gün sonra bir parkta karşılaşmaları sonucu yeniden alevlendi. İkilinin sözlü tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü.

BAŞINI BETON ZEMİNE ÇARPTI

Gerçek B. yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Yurdakul Ö.’ye salladı, bu sırada dengesini kaybeden Gerçek B. yere düştü. Yurdakul Ö. vücudunun sol tarafına aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, Gerçek B. başını beton zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)