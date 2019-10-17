Kültür Bakanlığı güvenlik personeli alımı kura sonuçları belli oluyor! Sürekli işçi çekiliş sonucu…

İŞKUR tarafından gönderilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınarak noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. 140 “Sürekli İşçi” kadrolarında, yapılacak sözlü sınavı sonuçlarına göre, koruma ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla başvuranların listesi aşağıda yer alıyor.

Kura çekimi sonucu yayınladığı andan itibaren aşağıdaki adreste erişime açılacak.

KURA SONUÇLARI

KURAYA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARI

Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce (3), Edirne (3), Gaziantep (3), Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (8), İzmir (3), Kahramanmaraş (3), Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya (4), Manisa (2), Mersin (6), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (1), Osmaniye (2), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (4), Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4), Zonguldak (2).

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşmeli personel alımında başvuru sayısının fazla olması nedeniyle inceleme devam etmekte olup, 22/10/2019 tarihinde sıralama listesi açıklanacak, sıralamada isimleri olan adayların 06/11/2019 tarihine kadar da evrak teslimi yapılacaktır.