Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kültür Bakanlığı güvenlik personeli alımı kura sonuçları belli oluyor! Sürekli işçi çekiliş sonucu…

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 140 kişi güvenlik personel olarak alınacak. İŞKUR tarafından düzenlenen kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacak. İşte Kültür Bakanlığı güvenlik personeli kura çekilişi...

09:52 -
Haberler Gündem
Kültür Bakanlığı güvenlik personeli alımı kura sonuçları belli oluyor! Sürekli işçi çekiliş sonucu…

İŞKUR tarafından gönderilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınarak noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. 140 “Sürekli İşçi” kadrolarında, yapılacak sözlü sınavı sonuçlarına göre, koruma ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla başvuranların listesi aşağıda yer alıyor.

Kura çekimi sonucu yayınladığı andan itibaren aşağıdaki adreste erişime açılacak.

KURA SONUÇLARI

KURAYA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARI

Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce (3), Edirne (3), Gaziantep (3), Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (8), İzmir (3), Kahramanmaraş (3), Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya (4), Manisa (2), Mersin (6), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (1), Osmaniye (2), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (4), Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4), Zonguldak (2).

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşmeli personel alımında başvuru sayısının fazla olması nedeniyle inceleme devam etmekte olup, 22/10/2019 tarihinde sıralama listesi açıklanacak, sıralamada isimleri olan adayların 06/11/2019 tarihine kadar da evrak teslimi yapılacaktır.

Adana Afyonkarahisar Ankara Antalya Balıkesir Bilecik Bitlis Burdur Bursa Çanakkale Diyarbakır Edirne Gaziantep Hatay Kültür ve Turizm Bakanlığı noter
Son güncelleme: 10:18 17.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more