Kültürpark ‘bilim merkezi’ olsun!

İzmir'in göbeğinde yer alan Kültürpark, 1 Ocak 1936 yılında Atatürk'ün talimatıyla kuruldu. Konak İlçesi'nin Alsancak, Kahramanlar ve Basmane mahalelerinin arasında bulunan Kültürpark 420 bin metrekarelik yeşil alana sahip. 8 binden fazla ağaç, 200 civarında bitki yer alıyor. Ağaç ve bitkiler sigortalı. Kültürpark'ın içinde 14 kapalı sergi salonu, 4 konferans salonu, lunapark, paraşüt kulesi, 1850 metrelik koşu parkuru, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, tenis kortları, halı saha, resim-heykel müzesi, gençlik tiyatrosu, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi, İzmir Sanat Merkezi, Fuar Evlendirme Dairesi, Celal Atik Spor Salonu, bulunuyor. Buradaki hayvanat bahçesi 2008 yılında Sasalı'daki İzmir Doğa Yaşam Parkı'na taşınmıştı. Kültürpark'ın en önemli özelliği ise Enternasyonal İzmir Fuarı'ydı. Atatürk fuarı dünya devletleri ile ekonomik ilişkileri geliştirmek, yerli ürünleri dünyaya tanıtmak ve geniş pazarlara ulaştırmak, toplumların kültürel ilişkilerini sağlamak ve dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla açmıştı. Proje büyük başarıya ulaştı ve uluslar arası fuar hem Türkiye'de, hem de dünyada büyük ün kazandı.

ZAMANLA İŞLEVİNİ YİTİRDİ

Fuarcılığın gelişen şartları ve uluslar arası rekabet konuları göz önüne alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZFAŞ tarafından Gaziemir ilçesinde yeni bir ihtisas fuarı yapıldı ve 2015 yılında açıldı. Zamanla Kültürpark en önemli işlevini yitirdi. 31 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, Kültürpark'ı korumak, geliştirmek, yeni bir işlev kazandırmak ve canlandırmak için kamuoyunda beyin fırtınası estirme kararı aldı. Soyer, Kültürpark'ın geleceğine kentin tüm paydaşlarının ortak aklı ile karar verileceğini söyleyerek arama konferansları başlattı. Yeni fikir ve tartışmalar arasında Egeli öğretim üyeleri çarpıcı bir öneride bulundu.

BİLİM MERKEZİ İLE HALK ÜNİVERSİTESİ

Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER) ve Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Kültürpark’ın bilim merkezi olmasını teklif etti. Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci ve Prof. Dr. Kayhan Kantarlı tarafından yapılan açıklamada, “Kültürpark Bilim Merkezi Projesi, önceki yıllarda (2012) İzmir Bilim Parkı adıyla sunulmuş olduğu İzmir Kent Konseyi'nde incelenip, oy birliği ile kabul edilen ve kentin uygun bir bölgesinde uygulanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmiş olan projenin Kültürpark için güncelleştirilen formudur” denildi. 17 Haziran 2019'daki arama konferansında, Kültürpark'ı kuran İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz'un vasiyeti olan ‘Halk Üniversitesi'ne dönüştürülmesi konusunda uzlaşıya varılmış olduğu vurgulandı. Halk Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de seçim vaatleri arasında yer almıştı.

2012'DE GELİŞTİRİLEN PROJE GÜNCELLENDİ

İzmir ve bölge halkına hitap edecek, kitleleri yılın her ayı ve haftanın her günü Kültürpark'a çekecek bilim, teknoloji ve deneyerek – eğlenerek öğrenme odaklı seçeneği kamuoyunun dikkatine sunan EGÖDER ve TÜMOD, “Toplumun bilimsel eğitimden hızla uzaklaştırıldığı günümüz koşullarında, yerel yönetim etkinliklerinde bilim ve toplum temelinde yapılacak yeni bir açılımın önemini daha da arttırmıştır. ‘Kültürpark Bilim Merkezi Projesi', önceki yıllarda (2012) ‘İzmir Bilim Parkı' adıyla sunulmuş olduğu İzmir Kent Konseyi'nde incelenip, oy birliği ile kabul edilen ve kentin uygun bir bölgesinde uygulanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmiş olan projenin Kültürpark için güncelleştirilen formudur. Bu seçeneğin temel noktası Kültürpark'a, mevcut yapılaşma oranını arttırmadan ve mevcut bitki örtüsü ve ekolojisine zarar vermeden gerçekleştirilmek üzere yeterli içeriğe sahip bir bilim merkezi kurulmasıdır” ifadeleriyle görüşünü dile getirdi.

BİLİM MERKEZLERİ ÇAĞ ATLATIR

Teklifte, “Bilim merkezleri, toplum ve bilim arasındaki bağı güçlendirmeyi, bilimin günlük yaşamdaki önemini fark ettirerek halkın bilim ve teknolojiye olan ilgi, merak ve sevgisini arttırmayı, toplumda bilimsel düşüncenin benimsenmesine önderlik etmeyi, bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik ederek bilimsel yaklaşım ve analiz yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan, öğrenmenin yaşam boyu sürdürülebilmesi için çocukları, gençleri ve yetişkinleri bilim ve teknoloji ile buluşturan, sorgulama ve interaktif öğrenmeye dayalı etkin bir sivil öğrenme ortamıdır. Ziyaretçilerin beş duyusuna hitap ederek bilimi ve bilgiyi keşfetmelerini sağlar. Yaşamakta olduğumuz bilgi toplumları çağının eğitimden beklediği beceriler bağlamında günlük olaylara bilimsel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve problem çözme becerilerini geliştirme yönünde ufuk açar” denildi.

BİLİM VE TEKNOLOJİ SEVGİSİ YAYILIR

Açıklamada, bilim merkezlerinin, okullardan farklı bir eğitim yaklaşımı ortaya koyduğuna işaret edilerek, aktif eğitim içeriği ile çocukların ve gençlerin okuldaki eğitimlerini tamamlayıcı bir uygulama alanı olarak da hizmet verdiği anlatıldı. “Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkıda bulunur. Bilim merkezleri bulundukları kentlerde gördükleri işlevlerin yanı sıra, düzenledikleri gezici sergiler, bilim fuarları ve bilim günleri vasıtasıyla da bilim ve teknoloji sevgisini bölgenin – ülkenin bütününe yayarlar” denildi.

BİLİM PARKLARINI 300 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Bilgi çağı ve yaşam boyu öğrenme kavramlarının gereklerini karşılayacak vazgeçilmez bir etkinlik alanı olarak kurulan Bilim Merkezleri – Bilim Parklarını, dünya genelinde yılda yaklaşık 300 milyon kişinin ziyaret etmekte olduğu ve düzenlenen eğitim-öğretim etkinliklerine katıldığı ifade edildi. ABD'de her üç kişiden biri yılda en az bir kez bir bilim merkezine gittiği, içinde sanatsal etkinliklerin de yer aldığı ve yılda yaklaşık 10 milyon kişinin ziyaret ettiği Paris Bilim ve Kültür Parkı (Parc de la Villette) ile ve içinde birçok kültürel etkinlik mekanı yanında bir bilim merkezi, uzay evi, denizaltı yaşam akvaryumu bulunan Eskişehir Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın başarı vecazibesi örnek olarak gösterildi.

AVM'LERE ALTERNATİF BİLİM PARKI

Açıklamada, Bilim Merkezi vasıtasıyla bilimsel ve eğitimsel bir işleve de sahip olacak Kültürpark'ın, hafta içi okulların randevulu, hafta sonları ise İzmir ve bölge halkının AVM'lere bir seçenek olarak çocuklarıyla birlikte ziyaret edip, eğlenerek öğrendikleri çağdaş anlamda bir Halk Üniversitesi olabileceği kaydedildi.