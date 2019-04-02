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Galatasaray Yeni Malatyaspor hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Kupası heyecanı başlıyor…

Galatasaray Yeni Malatya maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Galatasaray Yeni Malatyaspor Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Adını finale yazdırma yolunda Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında sahada avantajları skorla ayrılmak isteyen Yeni Malatyaspor GS karşısında kazanarak sürprize imza atmak istiyor. Eksikleri bulunan Galatasaray ise taraftarlar desteği ile Yeni Malatya’yı yenmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray Yeni Malatyaspor ne zaman, maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19:31 -
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Galatasaray Yeni Malatyaspor hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Kupası heyecanı başlıyor…

Galatasaray Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Yeni Malatyaspor karşısına çıkıyor. Şifresiz yayınlanacağı açıklanmasının ardından futbol severler Galatasaray Yeni Malatya maçı hangi kanalda, saat kaçta aramalarını sıklaştırdı. Galatasaray’da Muslera, Belhanda ve Nagatomo gibi oyuncuların riske edilmesi beklenmiyor. Galatasaray Yeni Malatyaspor saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 2 Nisan Salı günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede, Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstlenecek.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu.

EROL BULUT GS KARŞISINDA 3'TE 2 YAPTI

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un, Galatasaray’a karşı karnesi çok iyi. Başarılı çalıştırıcı, Cim Bom’a karşı çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ayrıldı. Ligin ilk devresindeki maçta Fatih hocanın takımını mağlup etmeyi başaran Bulut, kazanma serisine Türkiye Kupası’nda devam etmek istiyor.

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Son güncelleme: android-time 19:57 02.04.2019
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