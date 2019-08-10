Ankara bayram namazı saati: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Kurban Bayramı 2019)

Arife günü geldi, yarın Kurban Bayramı namaz ile başlayacak. Kurban Bayramı için bayram namazına hazırlık yapanlar Ankara bayram namazı saatlerini merak ediyor. İl il bayram namazı vakitleri Diyanet işleri tarafından açıklandı. İşte Ankara bayram namazı vakitleri…
ANKARA’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:33
ANKARA’NIN ÖNEMLİ CAMİLERİ
Ağaç Ayak Cami
Ahi Elvan Cami
Ahi Yakup Cami
Aslanhane (Ahi Şerafettin) Cami
Cenab-ı Ahmet Paşa Cami
Alaaddin Camii
Çiçekçioğlu Camii
Direkli Cami
Eskicioğlu Camii
Hacettepe Camii
Hacı Arap Camii
Hacı Bayram Camii
İbadullah Cami
Karacabey Camii
Kocatepe Camii
Kurşunlu Camii
Tabakhane Camii
Tacettin Camii
Zincirli Cami