Ankara bayram namazı saati: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Kurban Bayramı 2019)

Arife günü geldi, yarın Kurban Bayramı namaz ile başlayacak. Kurban Bayramı için bayram namazına hazırlık yapanlar Ankara bayram namazı saatlerini merak ediyor. İl il bayram namazı vakitleri Diyanet işleri tarafından açıklandı. İşte Ankara bayram namazı vakitleri…

ANKARA’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:33

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

ANKARA’NIN ÖNEMLİ CAMİLERİ

Ağaç Ayak Cami

Ahi Elvan Cami

Ahi Yakup Cami

Aslanhane (Ahi Şerafettin) Cami

Cenab-ı Ahmet Paşa Cami

Alaaddin Camii

Çiçekçioğlu Camii

Direkli Cami

Eskicioğlu Camii

Hacettepe Camii

Hacı Arap Camii

Hacı Bayram Camii

İbadullah Cami

Karacabey Camii

Kocatepe Camii

Kurşunlu Camii

Tabakhane Camii

Tacettin Camii

Zincirli Cami