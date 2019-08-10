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Ankara bayram namazı saati: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Kurban Bayramı 2019)

İslam aleminin kutladığı iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı geldi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Ankaralı müminler de bayrama namaz ile başlayacak. Peki Ankara'da bayram namazı saat kaçta?

22:43 -
Haberler Gündem
Ankara bayram namazı saati: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Kurban Bayramı 2019)

Arife günü geldi, yarın Kurban Bayramı namaz ile başlayacak. Kurban Bayramı için bayram namazına hazırlık yapanlar Ankara bayram namazı saatlerini merak ediyor. İl il bayram namazı vakitleri Diyanet işleri tarafından açıklandı. İşte Ankara bayram namazı vakitleri…

ANKARA’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:33

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

ANKARA’NIN ÖNEMLİ CAMİLERİ

Ağaç Ayak Cami
Ahi Elvan Cami
Ahi Yakup Cami
Aslanhane (Ahi Şerafettin) Cami
Cenab-ı Ahmet Paşa Cami
Alaaddin Camii
Çiçekçioğlu Camii
Direkli Cami
Eskicioğlu Camii
Hacettepe Camii
Hacı Arap Camii
Hacı Bayram Camii
İbadullah Cami
Karacabey Camii
Kocatepe Camii
Kurşunlu Camii
Tabakhane Camii
Tacettin Camii
Zincirli Cami

Son güncelleme: android-time 22:57 10.08.2019
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