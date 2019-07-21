Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman?

Tatil tarihi yaklaştıkça vatandaşlar tarafından Kurban Bayramı ne zaman araması sıkça araştırılıyor. Kurban Bayramı, bu yıl 10 Ağustos (Arefe) – 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. 9 günlük tatil olmasını bekleyenlerin ise gözü, kulağı hükümette. Hükümet, şu an için turizmcilerin de beklediği Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili açıklama yapmadı.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.

Kurban Bayramı bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri idari izin ile eklenirse, Kurban bayramı tatili 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. Böylelikle tatil 9 güne uzayacak.

Turizmciler Kurban bayramında iç turizmde hareket bekliyor. Tatilin 9 güne çıkarılması durumunda ise, bu hareketliliğin Ramazan bayramındaki gibi daha da yoğun olacağı hesaplanıyor. Kurban bayramına bir ay kala tatilin uzaması yönünde verilecek bir kararın, tatil planlaması yapacak vatandaşları açısından, rezervasyon konusunda fayda sağlayacağı vurgulanıyor. Birçok seyahat acentesi de tatilin 9 güne çıkacağı öngörüsü ise tur programlarında düzenleme yapıyor.