Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Gözler yapılacak açıklamada

2019 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı için kısa bir süre kaldı. Özellikle başka şehirlerdeki akrabalarını ziyaret etmek isteyenler ve tatil planları yapanlar Kurban bayramı tarihini araştırıyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte tatil planları yapanlar için merak edilen tarihler…

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

TURİZMCİLERDEN 9 GÜNLÜK TATİL BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.

Kurban Bayramı bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri idari izin ile eklenirse, Kurban bayramı tatili 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. Böylelikle tatil 9 güne uzayacak.

Turizmciler Kurban bayramında iç turizmde hareket bekliyor. Tatilin 9 güne çıkarılması durumunda ise, bu hareketliliğin Ramazan bayramındaki gibi daha da yoğun olacağı hesaplanıyor. Kurban bayramına bir ay kala tatilin uzaması yönünde verilecek bir kararın, tatil planlaması yapacak vatandaşları açısından, rezervasyon konusunda fayda sağlayacağı vurgulanıyor. Birçok seyahat acentesi de tatilin 9 güne çıkacağı öngörüsü ise tur programlarında düzenleme yapıyor.