Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

İki dini bayramımızdan biri olan Kurban Bayramı tarihi yaklaşıyor. Bir kısmımız memleketlerine gidip aile ziyaretleri gerçekleştirecek, bir kısmımız ise tatil planlarını şekillendirecek. Peki 2019 yılında Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.