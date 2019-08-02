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Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban bayramı, huzurun, esenliğin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Her türlü farklılığı, küslüğün bir yana bırakıldığı Kurban bayramında bir kısmımız memleketlerine gidip aile ziyaretleri gerçekleştirecek, bir kısmımız ise tatil olarak geçirecek. Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta başlayacak. Peki kaç gün tatil olacak belli mi?

22:55 -
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Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Neşe ve coşku günleri olan Kurban Bayramı iki dini bayramımızdan biridir. Hem tatil hem de bayramı iyi değerlendirmek isteyenler Kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil merak ediyor. Hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum” dedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.

Son güncelleme: android-time 22:59 02.08.2019
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