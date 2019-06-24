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Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu mu?

Bayram tatili için geri sayım başladı. Kurban Bayramı 11 ağustos Pazar günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü son bulacak. Peki Bayram tatili 9 gün olacak mı?

12:55 -
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Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu mu?

Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Erken rezervasyon ve uygun bilet fırsatlarından faydalanmak isteyenler Kurban Bayramı tarihini internette araştırmaya başladı. İşte vatandaşların büyük bir merakla bekledikleri Kurban Bayramı tarihi ve tahmini olarak kaç gün tatil olacağına dair detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.

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