Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? İşte Kurban Bayramı tarihi ve resmi tatiller listesi

Kurban Bayramı, Diyanet’in yayınladığı takvime göre, bu sene ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Tatil için resmi tatil günlerini ayarlayan vatandaşlar şimdide Kurban Bayramı tatilini bekliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019-14 Ağustos 2019 tarihleri arasında idrak edilecek. İşte 2019’da geriye kalan resmi tatiller listesi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı’nın ilk günün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatilin uzaması beklenmiyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

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2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı tatiline dair belirli bir açıklama yapılmasa da Ramazan Bayramı’nda verilen 9 gün kadar tatil olmayacak gibi görünüyor. Takvime göre 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil.