Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda kaç gün tatil olacak?

Yaz tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın bu yıl hangi tarihlere denk geldiğini ve 2019 yılında kaç gün Kurban Bayramı tatili olacağını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta bitiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.

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