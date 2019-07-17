Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş bayramda ailelerini ziyaret etmek ve tatil yapmak için yollara koyulacak. Erken rezervasyon ve uygun bilet fırsatlarından faydalanmak isteyenler Kurban Bayramı tarihini internette araştırmaya başladı.İşte Kurban Bayramı tarihi ve 2019 resmi tatiller listesi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı