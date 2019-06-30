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Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman?

Tatil planlarını erkenden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın bu yıl hangi tarihlere denk geldiğini ve 2019 yılında kaç gün Kurban Bayramı tatili olacağını araştırmaya başladı. Peki 2019 yılında Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019-14 Ağustos 2019 tarihleri arasında idrak edilecek.

16:03 -
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Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı Dini Günler Listesinde, 2019 Kurban Bayramının ne zaman olduğunu açıkladı. Tatil planlarını sadece yıllık izinlere göre şekillendirmek istemeyenler Kurban Bayramı tatilini bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ne zaman? sorusuna açıklık getirildi. Kurban Bayramı Arefe günü 10 Ağustos 2019 gününe denk gelirken Kurban Bayramı’nın ilk günü ise 11 Ağustos 2019’da kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.

Son güncelleme: android-time 16:16 30.06.2019
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