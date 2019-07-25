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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’nda 9 gün tatil olacak mı?

Kurban Bayramı adım adım yaklaşırken vatandaşlar Kurban Bayramı'nın tam olarak ayın kaçında olacağını merak ederken 9 gün bayram tatili olacak mı sorusu da ilgiyle araştırılıyor. Kurban Bayramı 2019'da tam olarak hangi tarihe denk geliyor? İşte dini bayramlarımızda olan Kurban Bayramı'nın tarihi hakkında merak edilenler ve 9 günlük tatil hakkında detaylar...

08:41 -
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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’nda 9 gün tatil olacak mı?

Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olma beklentisi sürerken bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban bayramı bu sene 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü arefe günüyle başlıyor. 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü sona eriyor. Vatandaşlar tatili birleştirip 9 günlük tatil elde etme planları yapıyor.

TOBB’DEN 9 GÜNLÜK TATİL AÇIKLAMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istemediğini belirterek, “Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem” dedi.

2019 Kurban bayramÄ±: Bayram tatili 9 gÃ¼n oldu mu? Kurban bayramÄ± ayÄ±n kaÃ§Ä±nda?

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

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