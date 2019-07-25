Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’nda 9 gün tatil olacak mı?

Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olma beklentisi sürerken bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban bayramı bu sene 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü arefe günüyle başlıyor. 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü sona eriyor. Vatandaşlar tatili birleştirip 9 günlük tatil elde etme planları yapıyor.

TOBB’DEN 9 GÜNLÜK TATİL AÇIKLAMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istemediğini belirterek, “Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem” dedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba