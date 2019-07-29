Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı 11 Ağustos’ta kutlanacak. Kurban Bayramı son günü ise 14 Ağustos. Bayramlarda her ne kadar aileleri ziyaret etmek geleneksel bir hale gelse de son yıllarda stresli iş hayatı ve yoğun büyük şehir temposu nedeniyle bayram izinlerinde tatile çıkmayı tercih edenler de arttı.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba



TURİZMCİLER 9 GÜN İSTİYOR

Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.