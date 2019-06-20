Kurban bayramı tarihi 2019: Bayram için geri sayım başladı

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramında tam 9 gün tatil yapan vatandaşlar Kurban Bayramında kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Kurban Bayramının 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Peki 2019 Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilen tarihler…

2019 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

10 Ağustos Cumartesi (Arefe Günü)

11 Ağustos, Pazar

14 Ağustos, Çarşamba

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr’ ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir.