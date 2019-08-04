Kurban bayramında kaç gün tatil? 2019 Kurban bayramı tarihleri

Bakan Berat Albayrak, bu sene Kurban bayramında 9 gün tatil olmayacağını açıklamıştı. Ardından yetkili başka bir ağızdan daha açıklama geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum” demişti.

2019 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN ALACAKLAR DİKKAT!

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Kurbanlık olarak seçilecek sığır ve mandaların 2 yaşını doldurmuş, koyun ve keçiler ise 1 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

İl Müdürü Çiçek, kurban seçimi ve alımı sırasındaki dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı; “Dini ölçülere uygun olması, sağlıklı, besili olması, gebe olmaması, kulaklarının küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, Kurbanlık olarak seçilecek sığır ve mandalar 2 yaşını doldurmuş, koyun ve keçiler ise 1 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmelidir.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ YERİNE GETİRİN

Kurban kesimi sırasındaki yasal yükümlülükler ve dikkat edilmesi gerekenler ise il dışına gidecek veya il dışından gelecek hayvanlar için, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Veteriner Sağlık Raporu alınması gerekmektedir. Aynı İl içinde yapılacak büyükbaş hayvan nakillerinde Hayvan Pasaportunun, küçükbaş hayvan nakillerinde ise Nakil Belgesinin bulundurulması gerekmektedir. Kesilecek olan kurbanlığın küpeli ve kayıtlı olmasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca hayvan sahiplerinin, kesilen hayvanlarını küpe numaraları ile birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 7 gün içinde bildirmeleri gerekmektedir. Kesimler ruhsatlı mezbaha ve kombinalarda veya Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından belirlenen geçici kesim yerlerinde Veteriner Hekim kontrolünde yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimleri yasaktır. Kesim sırasında iç organlarda hastalık belirtisi olabilecek herhangi bir değişiklik görülürse mutlaka Veteriner Hekime danışılmalıdır. Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar kalın poşetler ile çöpe atılmalı veya sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir” dedi.

İHA