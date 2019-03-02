Kurşun yağdırdılar! Polis memuru ağır yaralı

Olay saat 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı´nda bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yasin Erken´in yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığılan polis memuru Yasin Erken, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Durumu ağır olan Yasin Erken burada ameliyata alındı. Polis memuru Erken’in olay anında izinli olduğu belirtildi. Polis, olaya karışan kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. DHA